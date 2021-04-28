Более 550 тысяч человек привились от коронавируса в Петербурге
- РИА Новости
«За весь период в Петербурге вакцинированы 551 333 человека. Из них 409 732 полностью завершили цикл вакцинации», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Отмечается, что запас вакцины в городе составляет 174 879 комплектов доз.
В Петербурге работают 134 стационарных пункта на базе медорганизаций, 13 мобильных пунктов, а также 21 выездная бригада.
Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.