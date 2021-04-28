Более 550 тысяч человек привились от коронавируса в Петербурге

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В Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявили, что более 550 тыс. человек привились от COVID-19 в Санкт-Петербурге.
Более 550 тысяч человек привились от коронавируса в Петербурге
  • РИА Новости

«За весь период в Петербурге вакцинированы 551 333 человека. Из них 409 732 полностью завершили цикл вакцинации», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Отмечается, что запас вакцины в городе составляет 174 879 комплектов доз.

В Петербурге работают 134 стационарных пункта на базе медорганизаций, 13 мобильных пунктов, а также 21 выездная бригада.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.

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