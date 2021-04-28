Эксперт прокомментировал идею о доступе МВД к базе данных Минздрава о здоровье водителей

Автоюрист Илья Москвитин прокомментировал инициативу о доступе МВД к базе данных Минздрава о здоровье водителей.

«Речь идёт о тех людях, которые были лишены права управления, им предстоит получение нового водительского удостоверения, соответственно, нужно будет пройти медицинскую комиссию и сдать теоретическую часть экзамена», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, проблема в том, что эти справки можно было получить незаконным образом.

Как отметил Москвитин, такая инициатива позволит не допускать к управлению автомобилем водителей, которые стоят на учёте, например, в наркодиспансере.

«Статистически это должно повлиять хорошо, что не сможет человек при получении прав взять поддельную справку. Он будет понимать, что если он стоит на учёте в наркодиспансере, то за руль сесть у него не получится, нам с вами будет спокойнее от этого на дорогах», — заключил он.

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