Эксперт прокомментировал идею о доступе МВД к базе данных Минздрава о здоровье водителей

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Автоюрист Илья Москвитин прокомментировал инициативу о доступе МВД к базе данных Минздрава о здоровье водителей.
Эксперт прокомментировал идею о доступе МВД к базе данных Минздрава о здоровье водителей
  • РИА Новости

«Речь идёт о тех людях, которые были лишены права управления, им предстоит получение нового водительского удостоверения, соответственно, нужно будет пройти медицинскую комиссию и сдать теоретическую часть экзамена», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, проблема в том, что эти справки можно было получить незаконным образом.

Как отметил Москвитин, такая инициатива позволит не допускать к управлению автомобилем водителей, которые стоят на учёте, например, в наркодиспансере.

«Статистически это должно повлиять хорошо, что не сможет человек при получении прав взять поддельную справку. Он будет понимать, что если он стоит на учёте в наркодиспансере, то за руль сесть у него не получится, нам с вами будет спокойнее от этого на дорогах», — заключил он.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.

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