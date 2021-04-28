Эксперт оценил перспективы самозанятости в России

Доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков оценил перспективы самозанятости в России.

«Основные тренды заключаются в том, что в России исторически чаще работали по найму. Однако в последние годы развитие движется в сторону постиндустриальной экономики, в которой всё более серьёзное значение приобретает сфера услуг», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, люди стали проявлять интерес к самозанятости. Как отметил Стребков, есть существенная доля трудоспособного населения, обнаружившего, что дистанционная работа или самоизоляция открывают возможности для подработки.

Эксперт добавил, что в перспективе деятельность в рамках налога на профессиональный доход, учитывая требования к самозанятым и возможности для них, может вытеснить институт индивидуальных предпринимателей.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с ФАН оценил ситуацию с индивидуальным предпринимательством (ИП) в России.