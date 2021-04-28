В Хабаровске экс-полицейского осудили за попытку сбыта наркотиков

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В Хабаровске суд приговорил к четырём годам исправительной колонии строгого режима бывшего полицейского и его знакомого за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Приговором Индустриального районного суда города Хабаровска им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, обвиняемых признали виновными по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

Ранее сообщалось, что бывшие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России и управления «Ц» ГУСБ МВД Евгений Кашматов и Дмитрий Атаев приговорены Мосгорсудом к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в размере 15 млн рублей.

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