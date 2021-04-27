В Росавиации рассказали о ситуации с вывозом россиян из Турции

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В Росавиации сообщили, что семь российских авиакомпаний завершили вывозную программу из Турции.
В Росавиации рассказали о ситуации с вывозом россиян из Турции
  • globallookpress.com

Отмечается, что вывозную программу завершили AZUR air, «Азимут», «Икар», «Победа», Red Wings, «Россия» и Royal Flight.

«Российские и турецкие авиакомпании 26 апреля выполнили шесть рейсов из Турции в Россию, перевезены 1,3 тыс. пассажиров, из них российскими авиакомпаниями выполнено три рейса и перевезены 720 пассажиров», — цитирует сообщение ТАСС.

Также в Росавиации сообщили, что вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена.

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