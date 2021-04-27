В Росавиации рассказали о вывозных рейсах из Танзании
- Reuters
«Вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова попросила туроператоров до решения властей не продавать туры на период после 1 июня в Турцию и Танзанию.
С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за нестабильной обстановки с коронавирусной инфекцией в республике. Также приостановлены рейсы в Танзанию.