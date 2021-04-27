В Росавиации рассказали о вывозных рейсах из Танзании

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В Росавиации сообщили, что из Танзании в Россию по состоянию на 27 апреля с начала вывозной кампании (15 апреля) «выполнено 12 рейсов, перевезены 4,1 тыс. пассажиров».
В Росавиации рассказали о вывозных рейсах из Танзании
  • Reuters

«Вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова попросила туроператоров до решения властей не продавать туры на период после 1 июня в Турцию и Танзанию.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за нестабильной обстановки с коронавирусной инфекцией в республике. Также приостановлены рейсы в Танзанию.

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