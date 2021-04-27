Учёный Оганов рассказал, почему нужно сделать прививку от коронавируса

Короткая ссылка
Кристаллограф, химик, профессор РАН, действительный член Европейской академии и Американского физического общества Артём Оганов в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал, почему нужно пройти вакцинацию от коронавируса.
Учёный Оганов рассказал, почему нужно сделать прививку от коронавируса
  • РИА Новости

По его словам, люди, которые не делают прививку от COVID-19, подвергают себя и окружающих огромной опасности.

«Это реально непростое заболевание. Оно поражает не только лёгкие, оно поражает и нервную систему. Оно может поразить многие органы. И я знаю людей, в том числе молодых и когда-то ещё недавно здоровых, которые после этой инфекции стали инвалидами», — сказал он.

Также он прокомментировал сообщения о том, что на фоне прививки вакциной британско-шведской компании AstraZeneca зафиксированы случаи образования тромбов. Оганов отметил, что «надо взвешивать вероятности разных исходов». По его словам, в случае вакцинации есть очень маленький шанс побочных эффектов.

«Если вы не делаете эту прививку, у вас практически 100%-ная вероятность заболевания тем самым коронавирусом, и несколько процентов людей, которые им заболевают, потом очень сильно об этом жалеют. Вот сравните несколько процентов тяжёлого течения болезни — с 0,0001%. И сделайте для себя вывод, что вам проще принять», — сказал он.

Учёный также считает, что если человек не привьётся, то рано или поздно заболеет коронавирусом.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН назвал главное преимущество «Спутника V» перед зарубежными вакцинами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить