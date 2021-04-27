До конца мая в России планируется выпустить 57 млн доз вакцин от COVID-19

До конца мая текущего года в России планируется выпустить в гражданский оборот 57 млн доз вакцин от коронавируса.

«В настоящее время в субъекты Российской Федерации отгружено 11,6 млн доз вакцин. До конца мая 2021 года планируется выпустить в гражданский оборот 57 млн доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19», — цитирует ТАСС отчёт Минздрава России об итогах работы министерства в 2020 году и задачах на 2021 год.

Ранее сообщалось, что за весь период вакцинации Московская область получила почти 1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» — 985 тыс.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН назвал главное преимущество «Спутника V» перед зарубежными вакцинами.