Вышел документальный фильм о геномном редактировании

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Вышел новый документальный фильм Life «Homo Deus: кого спасут игры в Бога», который рассказывает о геномном редактировании.
Вышел документальный фильм о геномном редактировании
  • © LIFE doc / youtube

Автор картины Александра Ли встретилась с учёными, врачами, культурологами, родителями.

«Честно говоря, меня удивляет, почему тема геномного редактирования обсуждается только в контексте антиутопии. Люди представляют себе эдакую «Гаттаку» с опасным расслоением общества, с делением людей на «идеальных», тех, кому будет доступна технология редактирования ДНК, и «неугодных». Но ведь генная инженерия уже существует», — заявила Ли.

По её словам, фильм — приглашение к размышлению на эту тему, поскольку она может затронуть каждого.

Ранее сообщалось, что вышел документальный фильм Life «Суррогатное материнство: торговля или чудо».

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