Вышел документальный фильм о геномном редактировании
- © LIFE doc / youtube
Автор картины Александра Ли встретилась с учёными, врачами, культурологами, родителями.
«Честно говоря, меня удивляет, почему тема геномного редактирования обсуждается только в контексте антиутопии. Люди представляют себе эдакую «Гаттаку» с опасным расслоением общества, с делением людей на «идеальных», тех, кому будет доступна технология редактирования ДНК, и «неугодных». Но ведь генная инженерия уже существует», — заявила Ли.
По её словам, фильм — приглашение к размышлению на эту тему, поскольку она может затронуть каждого.
Ранее сообщалось, что вышел документальный фильм Life «Суррогатное материнство: торговля или чудо».