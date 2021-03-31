Вышел документальный фильм «Суррогатное материнство: торговля или чудо»

Вышел новый документальный фильм Life «Суррогатное материнство: торговля или чудо».

Суррогатному рынку в России — 25 лет.

«Ситуация, которая сейчас сложилась, безусловно нуждается в законодательном регулировании», — заявила автор картины Татьяна Денесюк.

По её мнению, закон о суррогатном материнстве необходим в том числе для того, чтобы разобраться, что делать с возрастными ограничениями, а также с иностранными гражданами, желающими получить такую услугу.

«Но я категорически против того, чтобы рубить сплеча и одним росчерком пера лишить возможности иметь детей тех, для кого суррогатное материнство — последняя надежда», — отметила Денесюк.

Она добавила, что нужна полноценная дискуссия на эту тему.

В январе сообщалось, что группа депутатов Госдумы разработала законопроект, по которому иностранцам и одиноким людям будет запрещено пользоваться услугами суррогатного материнства.