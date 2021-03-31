Вышел документальный фильм «Суррогатное материнство: торговля или чудо»

Короткая ссылка
Вышел новый документальный фильм Life «Суррогатное материнство: торговля или чудо».
Вышел документальный фильм «Суррогатное материнство: торговля или чудо»
  • © LIFE doc / youtube

Суррогатному рынку в России — 25 лет.

«Ситуация, которая сейчас сложилась, безусловно нуждается в законодательном регулировании», — заявила автор картины Татьяна Денесюк.

По её мнению, закон о суррогатном материнстве необходим в том числе для того, чтобы разобраться, что делать с возрастными ограничениями, а также с иностранными гражданами, желающими получить такую услугу.

«Но я категорически против того, чтобы рубить сплеча и одним росчерком пера лишить возможности иметь детей тех, для кого суррогатное материнство — последняя надежда», — отметила Денесюк.

Она добавила, что нужна полноценная дискуссия на эту тему.

В январе сообщалось, что группа депутатов Госдумы разработала законопроект, по которому иностранцам и одиноким людям будет запрещено пользоваться услугами суррогатного материнства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить