В Госдуме подготовили проект об ограничениях суррогатного материнства

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Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, по которому иностранцам и одиноким людям будет запрещено пользоваться услугами суррогатного материнства.
В Госдуме подготовили проект об ограничениях суррогатного материнства
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Инициативу планируется обсудить 20 января на заседании рабочей группы под руководством вице-спикера Петра Толстого, передаёт РИА Новости.

Как говорится в пояснительной записке, для предотвращения «торговли детьми» предлагается определить, что воспользоваться соответствующими технологиями вправе только имеющие гражданство России или вид на жительство и состоящие в браке мужчина и женщина в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет не ранее чем через год после регистрации брака. При этом самостоятельное вынашивание и рождение ребёнка у женщины невозможно по медицинским показаниям, установленным консилиумом врачей.

Кроме того, проект вводит норму, направленную на запрет рекламы услуг в сфере суррогатного материнства.

По мнению авторов, реализация мер позволит избавить рынок «от коммерческих манипуляций со стороны разного рода «посреднических контор», направленных на продажу российских детей и их вывоз за границу».

В декабре Общественная палата предложила запретить суррогатное материнство для иностранных граждан.

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