Правительство Самарской области отменило массовые мероприятия 1 мая
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Об этом сообщает sova.info.
Губернатор предложил сделать локальные площадки в парках и скверах населённых пунктов области. Это позволит избежать массового скопления людей и нарушения социальной дистанции.
«Договорились по крупнейшим муниципалитетам, что будет фоновая музыка, старт сезона фонтанов. Локально, по площадкам, с заботой об общественном здоровье праздничную атмосферу создадим», — заявил Дмитрий Азаров.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.