Правительство Самарской области отменило массовые мероприятия 1 мая

Глава Самарской области Дмитрий Азаров на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом объявил, что в правительстве принято решение не проводить 1 мая традиционные демонстрации и массовые мероприятия.

Об этом сообщает sova.info.

Губернатор предложил сделать локальные площадки в парках и скверах населённых пунктов области. Это позволит избежать массового скопления людей и нарушения социальной дистанции.

«Договорились по крупнейшим муниципалитетам, что будет фоновая музыка, старт сезона фонтанов. Локально, по площадкам, с заботой об общественном здоровье праздничную атмосферу создадим», — заявил Дмитрий Азаров.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.