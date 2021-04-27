В Удмуртии форум «Ночь карьеры в ИТ» пройдёт в онлайн-формате

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Ежегодный форум «Ночь карьеры в ИТ» пройдёт в Удмуртии 13 и 14 мая в онлайн-формате из-за эпидемической ситуации в регионе.
В Удмуртии форум «Ночь карьеры в ИТ» пройдёт в онлайн-формате
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Главная цель форума — подготовка молодых специалистов к работе в IT-отрасли, что отвечает ключевым задачам нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Свои проекты в онлайн-формате смогут представить школьники, студенты и начинающие специалисты. Также они встретятся с представителями ведущих компаний отрасли информационных технологий, которые расскажут о своей деятельности, о преимуществах работы в организациях, о востребованных специальностях и возможностях трудоустройства.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», в Москве состоялся Российский форум по управлению интернетом (RIGF).

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