В Адыгее обсудили планы развития республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл пленарное заседание кабмина. Обсуждались в том числе планы развития республики.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Говоря о мерах защиты от паводков, власти анонсировали проведение капитального ремонта восьми аварийных гидротехнических сооружений в 2021 году, ещё пять объектов готовят к реконструкции.

Во время обсуждения вопросов строительства и благоустройства Кумпилов призвал вносить обоснованные изменения в генпланы Майкопа и других территорий «после рассмотрения широким кругом экспертов».

«Мы должны выдерживать стратегию развития города, своевременно решать инфраструктурные вопросы, обеспечивать сохранность памятников архитектуры, вовлекать жителей в вопросы благоустройства», — сказал глава республики.

В рамках работы по развитию учреждений культуры он дал поручение увеличить количество кинозалов и модельных библиотек на селе, проводить мероприятия в домах культуры и библиотеках с использованием современных технологий.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», глава Удмуртии Александр Бречалов во время аппаратного совещания 26 апреля заявил, что республика может получить около 22 млрд рублей из федерального бюджета. На эти средства регион заменит коммерческие кредиты бюджетными.