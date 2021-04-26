Глава Удмуртии рассказал о финансировании региона

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время аппаратного совещания 26 апреля заявил, что республика может получить около 22 млрд рублей из федерального бюджета. На эти средства регион заменит коммерческие кредиты бюджетными.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Примерная сумма, на которую может рассчитывать Удмуртия, — это около 22 млрд рублей. На эту сумму федерация бюджетными кредитами заменяет коммерческие», — сообщил Бречалов.

Зампредседателя правительства республики Анатолию Строкову и финансовому блоку поручено проработать соответствующие вопросы и оперативно подготовить всю необходимую документацию.

Как ранее сообщал портал RIA56, в Оренбургской области на реализацию нацпроектов выделили 18,7 млрд рублей.