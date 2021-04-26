Глава Удмуртии рассказал о финансировании региона

Короткая ссылка
Глава Удмуртии Александр Бречалов во время аппаратного совещания 26 апреля заявил, что республика может получить около 22 млрд рублей из федерального бюджета. На эти средства регион заменит коммерческие кредиты бюджетными.
Глава Удмуртии рассказал о финансировании региона
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Примерная сумма, на которую может рассчитывать Удмуртия, — это около 22 млрд рублей. На эту сумму федерация бюджетными кредитами заменяет коммерческие», — сообщил Бречалов.

Зампредседателя правительства республики Анатолию Строкову и финансовому блоку поручено проработать соответствующие вопросы и оперативно подготовить всю необходимую документацию.

Как ранее сообщал портал RIA56, в Оренбургской области на реализацию нацпроектов выделили 18,7 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить