Глава Удмуртии рассказал о финансировании региона
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Примерная сумма, на которую может рассчитывать Удмуртия, — это около 22 млрд рублей. На эту сумму федерация бюджетными кредитами заменяет коммерческие», — сообщил Бречалов.
Зампредседателя правительства республики Анатолию Строкову и финансовому блоку поручено проработать соответствующие вопросы и оперативно подготовить всю необходимую документацию.
Как ранее сообщал портал RIA56, в Оренбургской области на реализацию нацпроектов выделили 18,7 млрд рублей.