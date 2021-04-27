На Кубани перед судом предстанут экс-полицейские, требовавшие взятку от подозреваемого

В Краснодарском крае перед судом предстанут двое бывших полицейских, требовавших взятку от подозреваемого.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По данным следствия, в марте 2020 года два сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Сочи заподозрили местного жителя в употреблении и распространении запрещённых препаратов. Они составили протокол об административном нарушении. Чтобы не заводить уголовное дело, полицейские потребовали от мужчины и его жены взятку в размере 2 млн рублей. Супруга подозреваемого обратилась в МВД.

Для получения взятки один из полицейских привлёк посредника. Во время передачи денег его задержали. Позже были задержаны и сами сотрудники полиции, их отстранили от службы.

В отношении бывших полицейских завели уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», против их посредника — по статье «Посредничество при взятке в особо крупном размере».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии вынесен приговор экс-полицейскому за незаконную передачу данных об умерших.