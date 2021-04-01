В Удмуртии вынесен приговор экс-полицейскому за незаконную передачу данных об умерших

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В Удмуртии Завьяловский районный суд вынес приговор по делу бывшего сотрудника полиции, обвинённого в получении взятки за незаконную передачу данных об умерших в ритуальную фирму.
В Удмуртии вынесен приговор экс-полицейскому за незаконную передачу данных об умерших
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый с 2017 по 2019 год систематически получал деньги от индивидуального предпринимателя, занимающегося ритуальными услугами, за предоставление данных о местах обнаружения умерших и об их родственниках на территории Завьяловского района.

Суд учёл признание вины и назначил обвиняемому наказание в виде четырёх лет лишения свободы с испытательным сроком в три года и штрафом в размере 53 тыс. рублей. Кроме того, на три года лишил его права занимать определённые должности.

Ранее телеканал «360» сообщал, что суд приступил к рассмотрению дела обвинённого в мошенничестве и легализации незаконных доходов экс-главы Серпуховского района.

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