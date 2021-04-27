Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Новые штаммы, о которых я говорила, выявлены в 54 регионах. Это значит, что несмотря на то, что центральными хабами являются Москва и Санкт-Петербург, всё равно... люди общаются, переезжают в другие регионы — и распространение коронавируса потихонечку идёт», — сказала она во время заседания Совета законодателей при Федеральном собрании.

При этом Голикова отметила, что ситуация в России «жёстко поставлена на контроль».

«В 48 регионах — британский штамм, в 11 регионах — южноафриканский, в 22 — штаммы, которые циркулируют на территории Российской Федерации, но имеют отдельные мутации по отношению к тому референтному штамму, с которым мы привыкли работать», — пояснила она.

Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, индийский штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию, в России пока не выявлен.