Минобрнауки планирует отправить студентов на каникулы с 1 по 10 мая

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Минобрнауки России готовит приказ, согласно которому студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Об этом сообщил заместитель министра Дмитрий Афанасьев.
Минобрнауки планирует отправить студентов на каникулы с 1 по 10 мая
  • РИА Новости

«Мы сейчас формулировку уточняем, но, скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса», — сказал замминистра ТАСС.

23 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Выходные продлятся с 1 по 10 мая включительно.

В Кремле пояснили, что дополнительные выходные не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что работодатели самостоятельно определят порядок функционирования.

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