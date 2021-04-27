Минобрнауки планирует отправить студентов на каникулы с 1 по 10 мая

Минобрнауки России готовит приказ, согласно которому студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Об этом сообщил заместитель министра Дмитрий Афанасьев.

«Мы сейчас формулировку уточняем, но, скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса», — сказал замминистра ТАСС.

23 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Выходные продлятся с 1 по 10 мая включительно.

В Кремле пояснили, что дополнительные выходные не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что работодатели самостоятельно определят порядок функционирования.