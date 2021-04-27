Минздрав заявил о росте смертности в России в 2020 году на 17,9%

Рост показателя общей смертности в России с января по декабрь 2020 года составил 17,9% по сравнению с 2019 годом, передаёт РИА Новости со ссылкой на итоговый отчёт Минздрава.

«Январь — декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Российской Федерации — 17,9% рост показателя общей смертности, до 14,5 на 1000 населения», — говорится в документе.

Как отмечается, годом ранее этот показатель был на уровне 12,3.

По данным ведомства, число умерших в 2020 году увеличилось на 323,8 тыс. человек и составило 2 124 500.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что «в силу объективных демографических трендов» в ближайшие несколько лет население страны «будет иметь тенденцию к снижению».