На Ставрополье выявили 46 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки
- © РИА Новости / Илья Питалев
Об этом пишет pobeda26.ru.
Он подчеркнул, что с начала пандемии с меднаблюдения сняли почти 49,8 тыс. пациентов, 77 из них были выписаны накануне.
За прошедший день выявили 46 носителей вируса. Общее число диагностированных случаев заболевания достигло 52,7 тыс.
Также в области за сутки зафиксировано четыре летальных исхода.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.