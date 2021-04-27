На Ставрополье выявили 46 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

Короткая ссылка
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за сутки число тех, кто уже перенёс COVID-19, почти в два раза превысило число заболевших.
На Ставрополье выявили 46 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом пишет pobeda26.ru.  

Он подчеркнул, что с начала пандемии с меднаблюдения сняли почти 49,8 тыс. пациентов, 77 из них были выписаны накануне.

За прошедший день выявили 46 носителей вируса. Общее число диагностированных случаев заболевания достигло 52,7 тыс.

Также в области за сутки зафиксировано четыре летальных исхода.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить