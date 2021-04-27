На Ставрополье выявили 46 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за сутки число тех, кто уже перенёс COVID-19, почти в два раза превысило число заболевших.

Об этом пишет pobeda26.ru.

Он подчеркнул, что с начала пандемии с меднаблюдения сняли почти 49,8 тыс. пациентов, 77 из них были выписаны накануне.

За прошедший день выявили 46 носителей вируса. Общее число диагностированных случаев заболевания достигло 52,7 тыс.

Также в области за сутки зафиксировано четыре летальных исхода.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.