ФАС поручила территориальным органам проверить ценообразование на рынке недвижимости

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила своим территориальным органам поручение о необходимости организовать проверку ценообразования на рынке недвижимости.
ФАС поручила территориальным органам проверить ценообразование на рынке недвижимости
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского.

«Проверка идёт во всех регионах. Мы направили территориальным органам поручение о необходимости проверить ценообразование. Но во многом это рынки конкурентные, как вы понимаете. Причины роста нам понятны, они известны. Мы проверяем также смежные рынки», — заявил он.

Ранее в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина сообщали, что повышение стоимости жилья в России обусловлено несколькими факторами, в том числе пандемией коронавируса, оттоком мигрантов, подорожанием стройматериалов и переходом на проектное финансирование.

Адвокат Дарья Морозова в беседе с ФАН рассказала об отличиях апартаментов от квартир.

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