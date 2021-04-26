ФАС поручила территориальным органам проверить ценообразование на рынке недвижимости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила своим территориальным органам поручение о необходимости организовать проверку ценообразования на рынке недвижимости.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского.

«Проверка идёт во всех регионах. Мы направили территориальным органам поручение о необходимости проверить ценообразование. Но во многом это рынки конкурентные, как вы понимаете. Причины роста нам понятны, они известны. Мы проверяем также смежные рынки», — заявил он.

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