Минздрав намерен контролировать ситуацию с COVID-19 на майских праздниках

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ведомство принимает все необходимые меры для недопущения роста заболеваемости COVID-19 в майские праздники.
Минздрав намерен контролировать ситуацию с COVID-19 на майских праздниках
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Для этого делаются все мероприятия… чтобы предотвратить (рост заболеваемости). В целом население должно провакцинироваться и соблюдать противоэпидемические требования», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, ожидается ли рост заболеваемости после майских праздников.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году.

Выходные дни продлятся с 1 по 10 мая включительно.

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