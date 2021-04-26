Минздрав намерен контролировать ситуацию с COVID-19 на майских праздниках
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«Для этого делаются все мероприятия… чтобы предотвратить (рост заболеваемости). В целом население должно провакцинироваться и соблюдать противоэпидемические требования», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, ожидается ли рост заболеваемости после майских праздников.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году.
Выходные дни продлятся с 1 по 10 мая включительно.