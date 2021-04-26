ФСБ выявила пять подпольных типографий по изготовлению документов для мигрантов

Короткая ссылка
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в Москве и Подмосковье выявлено пять подпольных типографий по изготовлению документов для мигрантов.
ФСБ выявила пять подпольных типографий по изготовлению документов для мигрантов
  • РИА Новости

«Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово и Главного следственного управления СК по Москве при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей легализацию иностранных граждан на территории России», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «на территории Москвы и Московской области выявлено пять подпольных типографий».

В ФСБ сообщили, что из незаконного оборота изъято свыше 50 печатей и штампов государственных и коммерческих организаций, медицинских учреждений, более 2,5 тыс. бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт, патентов на осуществление трудовой деятельности и иных документов.

Ранее сообщалось, что сотрудники погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области участников преступной группы, которые изготавливали и продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить