ФСБ выявила пять подпольных типографий по изготовлению документов для мигрантов

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в Москве и Подмосковье выявлено пять подпольных типографий по изготовлению документов для мигрантов.

«Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово и Главного следственного управления СК по Москве при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей легализацию иностранных граждан на территории России», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «на территории Москвы и Московской области выявлено пять подпольных типографий».

В ФСБ сообщили, что из незаконного оборота изъято свыше 50 печатей и штампов государственных и коммерческих организаций, медицинских учреждений, более 2,5 тыс. бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт, патентов на осуществление трудовой деятельности и иных документов.

Ранее сообщалось, что сотрудники погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области участников преступной группы, которые изготавливали и продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию.