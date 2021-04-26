Лётчики ЦВО завершают подготовку к параду Победы в Екатеринбурге

На аэродромах базирования экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа завершают подготовку к демонстрационному пролёту авиации в День Победы 9 мая в Екатеринбурге.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Тренировки экипажей проходят на пяти аэродромах базирования в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях. Лётчики тренируют групповую слётанность в составе пар в сомкнутом парадном строю.

Над Екатеринбургом в День Победы в демонстрационном пролёте авиации будут задействованы крупнейший в мире транспортный вертолёт Ми-26, транспортно-боевые вертолёты Ми-8МТВ5-1, ударные Ми-24П, транспортные самолёты Ан-12, Ан-26 и пассажирский Ту-134, а также самолёты-разведчики Су-24МР, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», лётчики истребительного авиаполка Восточного военного округа в Забайкальском крае отработали максимально допустимые по дальности и времени полёты.