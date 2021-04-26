Лётчики ЦВО завершают подготовку к параду Победы в Екатеринбурге

Короткая ссылка
На аэродромах базирования экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа завершают подготовку к демонстрационному пролёту авиации в День Победы 9 мая в Екатеринбурге.
Лётчики ЦВО завершают подготовку к параду Победы в Екатеринбурге
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Тренировки экипажей проходят на пяти аэродромах базирования в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях. Лётчики тренируют групповую слётанность в составе пар в сомкнутом парадном строю.

Над Екатеринбургом в День Победы в демонстрационном пролёте авиации будут задействованы крупнейший в мире транспортный вертолёт Ми-26, транспортно-боевые вертолёты Ми-8МТВ5-1, ударные Ми-24П, транспортные самолёты Ан-12, Ан-26 и пассажирский Ту-134, а также самолёты-разведчики Су-24МР, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», лётчики истребительного авиаполка Восточного военного округа в Забайкальском крае отработали максимально допустимые по дальности и времени полёты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить