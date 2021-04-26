Роспотребнадзор посоветовал провести майские праздники на даче
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче — хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», — сообщает ведомство.
При этом эксперты напомнили, что многочисленные скопления людей даже вне закрытых помещений всё так же остаются потенциально опасными для здоровья. Также специалисты напомнили о необходимости ношения масок.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.