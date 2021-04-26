Роспотребнадзор посоветовал провести майские праздники на даче

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали россиянам провести десятидневные майские каникулы за городом.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче — хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», — сообщает ведомство.

При этом эксперты напомнили, что многочисленные скопления людей даже вне закрытых помещений всё так же остаются потенциально опасными для здоровья. Также специалисты напомнили о необходимости ношения масок.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.