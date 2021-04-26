Роспотребнадзор посоветовал провести майские праздники на даче

Короткая ссылка
Эксперты Роспотребнадзора посоветовали россиянам провести десятидневные майские каникулы за городом.
Роспотребнадзор посоветовал провести майские праздники на даче
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче — хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», — сообщает ведомство.

При этом эксперты напомнили, что многочисленные скопления людей даже вне закрытых помещений всё так же остаются потенциально опасными для здоровья. Также специалисты напомнили о необходимости ношения масок.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить