Суд смягчил приговор уфимцу, до смерти избившему возможного педофила

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Верховный суд Башкирии смягчил приговор жителю Уфы Владимиру Санкину, до смерти избившему предполагаемого педофила, с восьми лет до шести лет лишения свободы.
Суд смягчил приговор уфимцу, до смерти избившему возможного педофила
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом информирует РИА Новости.

«Суд смягчил приговор Владимиру Санкину с восьми лет на шесть лет лишения свободы», — сообщил судья.

Адвокат осуждённого Шота Горгадзе сообщил о подготовке апелляции на решение суда.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ещё раз изучить материалы уголовных дел в отношении Санкина.

В январе Санкин был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть Владимира Зайцева.

По мнению некоторых юристов и других лиц, приговор в виде восьми лет лишения свободы, который ему вынес суд, является очень жёстким. При этом необходимо отметить, что санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

В суде мужчина утверждал, что не собирался причинять Зайцеву тяжкие телесные повреждения, а пытался спасти детей. 

Подробнее — в материале RT.

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