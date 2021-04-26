Суд смягчил приговор уфимцу, до смерти избившему возможного педофила
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Об этом информирует РИА Новости.
«Суд смягчил приговор Владимиру Санкину с восьми лет на шесть лет лишения свободы», — сообщил судья.
Адвокат осуждённого Шота Горгадзе сообщил о подготовке апелляции на решение суда.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ещё раз изучить материалы уголовных дел в отношении Санкина.
В январе Санкин был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть Владимира Зайцева.
По мнению некоторых юристов и других лиц, приговор в виде восьми лет лишения свободы, который ему вынес суд, является очень жёстким. При этом необходимо отметить, что санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
В суде мужчина утверждал, что не собирался причинять Зайцеву тяжкие телесные повреждения, а пытался спасти детей.
Подробнее — в материале RT.