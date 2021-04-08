СК повторно изучит дело об убийстве предполагаемого педофила в Уфе

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ещё раз изучить материалы уголовных дел в отношении жителя Уфы Владимира Санкина. Он был осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть предполагаемого педофила в Уфе.
СК повторно изучит дело об убийстве предполагаемого педофила в Уфе
  • РИА Новости

«Председатель СК России... поручил подчинённым ещё раз изучить, как региональным следственным управлением по Республике Башкортостан обосновывалась квалификация действий Санкина, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений, иные собранные доказательства. Также будет изучено уголовное дело в отношении В. Зайцева, расследованное по ст. 135 УК («Развратные действия») и прекращённое в суде по нереабилитирующему основанию — в связи со смертью обвиняемого», — говорится на сайте СК.

В январе Санкин был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть Владимира Зайцева.

По мнению некоторых юристов и других лиц, приговор в виде восьми лет лишения свободы, который ему вынес суд, является очень жёстким. При этом необходимо отметить, что санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

В суде мужчина утверждал, что не собирался причинять тому тяжкий вред, а пытался спасти детей. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить