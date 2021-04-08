СК повторно изучит дело об убийстве предполагаемого педофила в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ещё раз изучить материалы уголовных дел в отношении жителя Уфы Владимира Санкина. Он был осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть предполагаемого педофила в Уфе.

«Председатель СК России... поручил подчинённым ещё раз изучить, как региональным следственным управлением по Республике Башкортостан обосновывалась квалификация действий Санкина, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений, иные собранные доказательства. Также будет изучено уголовное дело в отношении В. Зайцева, расследованное по ст. 135 УК («Развратные действия») и прекращённое в суде по нереабилитирующему основанию — в связи со смертью обвиняемого», — говорится на сайте СК.

В январе Санкин был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть Владимира Зайцева.

По мнению некоторых юристов и других лиц, приговор в виде восьми лет лишения свободы, который ему вынес суд, является очень жёстким. При этом необходимо отметить, что санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

В суде мужчина утверждал, что не собирался причинять тому тяжкий вред, а пытался спасти детей.

Подробнее — в материале RT.