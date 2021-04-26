Против начальника УМВД по Омску возбудили дело о взяточничестве
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий предварительно установлена причастность начальника управления МВД России по городу Омску и руководителя одного из структурных подразделений УМВД России по городу Омску к получению незаконного денежного вознаграждения в сумме свыше 3,5 млн рублей за оказание общего покровительства предпринимательской деятельности одной из организаций», — отметили в ведомстве.
Как пишет агентство, на сайте областного УМВД указано, что его начальником является полковник полиции Евгений Быков.
В областном управлении СК уточнили, что следственными органами в связи с этим возбуждено уголовное дело по статье УК России («Получение взятки по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере»).
«После получения денежных средств подозреваемые были задержаны с поличным», — подчеркнули в ведомстве.
По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Ранее сообщалось, что следователи задержали трёх сотрудников полиции в Москве по подозрению в получении взятки в размере 12 млн рублей.