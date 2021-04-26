Против начальника УМВД по Омску возбудили дело о взяточничестве

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В отношении главы УМВД по Омску Евгения Быкова возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки.
Против начальника УМВД по Омску возбудили дело о взяточничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. 

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий предварительно установлена причастность начальника управления МВД России по городу Омску и руководителя одного из структурных подразделений УМВД России по городу Омску к получению незаконного денежного вознаграждения в сумме свыше 3,5 млн рублей за оказание общего покровительства предпринимательской деятельности одной из организаций», — отметили в ведомстве.

Как пишет агентство, на сайте областного УМВД указано, что его начальником является полковник полиции Евгений Быков.

В областном управлении СК уточнили, что следственными органами в связи с этим возбуждено уголовное дело по статье УК России («Получение взятки по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере»).

«После получения денежных средств подозреваемые были задержаны с поличным», — подчеркнули в ведомстве.

По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что следователи задержали трёх сотрудников полиции в Москве по подозрению в получении взятки в размере 12 млн рублей.

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