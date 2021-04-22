В Москве задержаны трое полицейских по подозрению в получении взятки

Следователи задержали троих сотрудников полиции в Москве по подозрению в получении взятки в размере 12 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника и заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево г. Москвы, а также участкового уполномоченного полиции указанного отдела», — сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

Отмечается, что они подозреваются в получении взятки особо крупного размера — 12 млн рублей.

По данным следствия, за указанную сумму фигуранты обещали принять определённые процессуальные решения в рамках своих должностных полномочий.

Следователям удалось пресечь противоправные действия фигурантов.

В настоящее время с задержанными проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее стало известно, что бывшие полицейские в Москве осуждены на 11 лет колонии за взяточничество.