В Удмуртии рассказали о получивших гранты волонтёрах-медиках
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
Так, Елизавета Суворова, которая придумала проект «Выездная школа волонтёров-медиков «Полная перезагрузка», получила грант на 280 тыс. рублей.
А Станислав Евтодиев получил 100 тыс. рублей на реализацию проекта «Вспомни себя» для пациентов с болезнью Альцгеймера.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Адыгеи поблагодарили волонтёров, помогавших во время пандемии.