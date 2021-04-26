В Удмуртии рассказали о получивших гранты волонтёрах-медиках

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В Москве прошёл V Всероссийский форум волонтёров-медиков, в рамках которого состоялся грантовый конкурс молодёжных инициатив. Среди 14 победителей со всей страны оказались двое добровольцев из Удмуртии.
В Удмуртии рассказали о получивших гранты волонтёрах-медиках
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Так, Елизавета Суворова, которая придумала проект «Выездная школа волонтёров-медиков «Полная перезагрузка», получила грант на 280 тыс. рублей.

А Станислав Евтодиев получил 100 тыс. рублей на реализацию проекта «Вспомни себя» для пациентов с болезнью Альцгеймера.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Адыгеи поблагодарили волонтёров, помогавших во время пандемии.

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