Исследование показало отношение работодателей к нерабочим дням в мае

Экспресс-исследование Headhunter показало, что 54% опрошенных работодателей ещё не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни выходными.

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Об этом информирует РИА Новости. 23% респондентов сообщили, что продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней. Также 23% заявили, что дни с 1 по 10 мая будут выходными. 23 апреля Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Выходные дни продлятся с 1 по 10 мая включительно. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать «непрерывными» праздничные дни. По её словам, подобная инициатива положительно скажется на эпидемиологической обстановке в стране.