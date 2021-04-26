Исследование показало отношение работодателей к нерабочим дням в мае

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Экспресс-исследование Headhunter показало, что 54% опрошенных работодателей ещё не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни выходными.
Исследование показало отношение работодателей к нерабочим дням в мае
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

23% респондентов сообщили, что продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней.

Также 23% заявили, что дни с 1 по 10 мая будут выходными.

23 апреля Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году.

Выходные дни продлятся с 1 по 10 мая включительно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать «непрерывными» праздничные дни.

По её словам, подобная инициатива положительно скажется на эпидемиологической обстановке в стране.

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