Исследование показало отношение работодателей к нерабочим дням в мае
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Об этом информирует РИА Новости.
23% респондентов сообщили, что продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней.
Также 23% заявили, что дни с 1 по 10 мая будут выходными.
23 апреля Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году.
Выходные дни продлятся с 1 по 10 мая включительно.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать «непрерывными» праздничные дни.
По её словам, подобная инициатива положительно скажется на эпидемиологической обстановке в стране.