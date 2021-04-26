Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход

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Больше трети опрошенных россиян назвали достаточным для достойной жизни доход в 50—80 тыс. рублей в месяц.
Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

11% респондентов хватило бы для этого менее 50 тыс. рублей.

28% принявших участие в опросе назвали достойным месячный доход в размере 80—120 тыс. рублей, 15% опрошенных — от 120 до 200 тыс. рублей.

9% респондентов сообщили, что для достойной жизни необходим доход более 200 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее сообщалось, что сервис «Работа.ру» выяснил, какие сферы, по мнению жителей России, больше всего подходят для ведения бизнеса.

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