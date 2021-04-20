Россияне рассказали, в каких сферах хотели бы открыть свой бизнес

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Александра Самсоненко
Сервис «Работа.ру» выяснил, какие сферы, по мнению жителей России, больше всего подходят для ведения бизнеса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Россияне рассказали, в каких сферах хотели бы открыть свой бизнес
  • Pixabay

Так, 27% опрошенных жителей России рассматривают возможность открытия бизнеса в сфере ресторанов и кафе. Четверть респондентов (25%) хотели бы открыть своё дело в сельском хозяйстве и фермерстве.

Ещё 21% участников исследования отметили, что для развития собственного бизнеса подходит отрасль транспорта и логистики, а 17% назвали сферу строительства.

13% опрошенных хотели бы открыть бизнес в сфере IT и телекоммуникаций, 11% — в образовании, 10% — в маркетинге, рекламе и PR. 6% респондентов рассматривают для открытия бизнеса ретейл, а 3% — сферу охраны.

При этом в числе десяти городов, которые больше всего подходят для бизнеса, респонденты назвали Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Владивосток и Нижний Новгород.

Всего в опросе приняли участие более 2,7 тыс. респондентов из всех регионов страны, которые хотели бы открыть собственный бизнес.

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