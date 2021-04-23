Аксёнов снял ограничения на массовые мероприятия в День Победы

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Глава Крыма Сергей Аксёнов разрешил проведение массовых мероприятий в День Победы.
Аксёнов снял ограничения на массовые мероприятия в День Победы
  • © Пресс-служба главы Республики Крым

Как пишет «Крыминформ», поправки внесены в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса.

«Действие абзаца первого (о запрете массовых мероприятий в Крыму) не распространяется на проведение 9 мая 2021 года мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что специалисты Черноморского флота начали готовить военную технику к участию в параде Победы. Временный технический парк размещён в Симферопольском районе.

Как пишет «Новый Севастополь», всего в военном параде, посвящённом 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, будет задействовано более 70 единиц техники армейского корпуса ЧФ, в том числе ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

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