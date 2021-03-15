ЧФ начал подготовку к параду Победы

Специалисты Черноморского флота начали готовить военную технику к участию в параде Победы. Временный технический парк размещён в Симферопольском районе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота совершили марш в Симферопольский район на механизированной колонне военной и специальной техники для подготовки к участию в параде Победы. Развёрнуты пункты технического обслуживания, чистки, мойки и покраски техники», — сообщает пресс-служба ЧФ.

Всего в военном параде, посвящённом 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, будет задействовано более 70 единиц техники армейского корпуса ЧФ, в том числе ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

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