Российские Ту-142 в ходе планового полёта сопровождались истребителями F-18 ВМС США

Дальние противолодочные самолёты Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над Тихим океаном, сообщили в Минобороны России.

«23 апреля 2021 года пара дальних противолодочных самолётов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый десятичасовой полёт над акваторией Тихого океана», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на отдельных участках полёта российские самолёты сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США.

В Минобороны отметили, что российские лётчики отработали задачи полёта над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолёта-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана.

Отмечается, что «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа».

В ведомстве рассказали, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана.