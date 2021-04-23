Российские Ту-142 в ходе планового полёта сопровождались истребителями F-18 ВМС США

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Дальние противолодочные самолёты Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над Тихим океаном, сообщили в Минобороны России.
Российские Ту-142 в ходе планового полёта сопровождались истребителями F-18 ВМС США
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«23 апреля 2021 года пара дальних противолодочных самолётов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый десятичасовой полёт над акваторией Тихого океана», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на отдельных участках полёта российские самолёты сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США.

В Минобороны отметили, что российские лётчики отработали задачи полёта над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолёта-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана. 

Отмечается, что «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа».

В ведомстве рассказали, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. 

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