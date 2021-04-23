Рособрнадзор оценил возможность изменения расписания ЕГЭ

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийском совещании «Регламентация образовательной деятельности: вчера, сегодня, завтра» оценил возможность изменения расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году.
Рособрнадзор оценил возможность изменения расписания ЕГЭ
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Он заявил, что «расписание экзаменов утверждено и никаких предпосылок, что оно изменится, нет».

«Особые меры, как и в прошлом году, нужно принять для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а также отработать выполнение рекомендаций Роспотребнадзора с каждым экзаменационным пунктом», — цитирует ТАСС Музаева.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году. Экзамены пройдут с 31 мая по 17 июля.

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