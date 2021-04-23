Проходившие проверку российские войска начали возвращаться в пункты дислокации

В Минобороны заявили, что российские войска, задействованные в проверке боеготовности, приступили к возвращению в пункты дислокации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«В соответствии с указанием министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу 23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — говорится в заявлении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.