Автоэксперт оценил подготовку проекта новых правил дорожного движения

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в МВД России подготовили проект новых правил дорожного движения (ПДД), которые вступят в силу весной 2022 года.

«Довольно давно публиковали проект постановления правительства, который вносил большие изменения в основные положения по допуску транспортных средств — это часть ПДД. Там просто расширили этот список... Появляется довольно много новых требований, которых не было раньше... Наконец, появляется требование по сезонности резины. Насколько я знаю, будет прописано, что три зимних месяца — только зимняя резина, три летних месяца — в принципе любая резина, но она должна быть не шипованной. Это требование перешло в ПДД из регламента Таможенного союза», — пояснил эксперт.

По его словам, автовладельцы уже выработали привычку «переобуваться» два раза в год.

Комментируя возможность появления штрафов в размере от 500 рублей, Моржаретто отметил, что главная задача заключается не в том, чтобы оштрафовать, а в том, чтобы объяснить людям, что такие требования обязательны в связи с вопросом безопасности.

Ранее, как сообщала газета «Коммерсантъ», в МВД России подготовили проект новых ПДД, которые вступят в силу весной 2022 года.

По данным издания, ГИБДД собирается расширить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспорта. Так, водители могут получить штраф за использование шипованных покрышек летом и за повреждения на бампере.

Уточняется, что нарушители будут наказываться штрафами в размере от 500 рублей, а также могут лишиться прав.