В Роструде напомнили о длинных выходных

В Роструде напомнили, что в связи с празднованием Дня труда 1 мая выходные будут длиться три дня.

Как сообщает РИА Новости, в ведомстве рассказали, что по производственному календарю 1 и 9 мая являются праздничными нерабочими днями.

Так, первые две рабочие недели мая будут четырёхдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Ранее сообщалось, что в Минтруде рассматривают возможность продления майских праздников в России.

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал возможность продления майских праздников в России.