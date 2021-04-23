В Роструде напомнили о длинных выходных

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В Роструде напомнили, что в связи с празднованием Дня труда 1 мая выходные будут длиться три дня.
В Роструде напомнили о длинных выходных
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Как сообщает РИА Новости, в ведомстве рассказали, что по производственному календарю 1 и 9 мая являются праздничными нерабочими днями.

Так, первые две рабочие недели мая будут четырёхдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Ранее сообщалось, что в Минтруде рассматривают возможность продления майских праздников в России. 

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал возможность продления майских праздников в России.

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