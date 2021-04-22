Директор московской школы оценила ситуацию с дистанционным образованием

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Директор средней школы №117 города Москвы Ирина Бабурина оценила ситуацию с дистанционным образованием.
Директор московской школы оценила ситуацию с дистанционным образованием
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Дистанционка началась не в этом, а в прошлом учебном году. Мы впервые тогда с ней столкнулись. Это было очень непростое время», — заявила она в беседе с изданием «Правда.Ру».

По её словам, в дальнейшем в плане организации стало легче, удалось совладать с техническими трудностями, но психологически было непросто.

«Все родители были дома. Многие из них наконец поняли, кто такой учитель и как много зависит от него», — сказала Бабурина.

Как отметила эксперт, если в семье двое-трое детей и родители тоже на удалёнке, то даже наличие двух-трёх компьютеров не спасает.

«Сейчас мы с моими учителями пытаемся каким-то образом нивелировать все недостатки и пробелы», — добавила она.

Ранее депутат Государственной думы, заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Александр Пятикоп в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил перспективы образования.

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