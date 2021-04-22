В Кирове вынесли приговор по делу об инсценировке 50 ДТП

В Кирове вынесли приговор участникам организованной преступной группы, инсценировавшим 50 ДТП.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

С апреля 2016 по июль 2018 года бывший заместитель начальника полиции МО МВД «Мурашинский», экс-сотрудник угрозыска и десять гражданских лиц спланировали и инсценировали 50 аварий, а также зарегистрировали их в ГИБДД.

Обманывая сотрудников страховых компаний и суда, злоумышленники подали документы о возмещении ущерба по договорам ОСАГО. В результате фигуранты уголовного дела совершили хищение на общую сумму более 14 млн рублей.

Лидеру ОПГ назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальным обвиняемым также назначено наказание в виде штрафов, исправительных работ или лишения свободы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в полиции Краснодара заявили о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования, фигурантами которого стали 27 человек.