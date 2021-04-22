Российские военные провели учения на побережье Балтики

Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» провели учения по высадке десанта на побережье в Калининградской области.

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РИА Новости

«В ходе отработки плановых задач боевой подготовки экипажи МДКВП осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье», — цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы Балтийского флота. Отмечается, что в десантировании было задействовано подразделение десантно-штурмовой роты морской пехоты Балтийского флота на десяти бронетранспортёрах БТР-82А. Также была выполнена артиллерийская стрельба по надводным и воздушным целям. Ранее на Камчатке прошли масштабные учения с участием 600 морпехов.