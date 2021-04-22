Российские военные провели учения на побережье Балтики
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- РИА Новости
«В ходе отработки плановых задач боевой подготовки экипажи МДКВП осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье», — цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы Балтийского флота.
Отмечается, что в десантировании было задействовано подразделение десантно-штурмовой роты морской пехоты Балтийского флота на десяти бронетранспортёрах БТР-82А.
Также была выполнена артиллерийская стрельба по надводным и воздушным целям.
Ранее на Камчатке прошли масштабные учения с участием 600 морпехов.