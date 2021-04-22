Российские военные провели учения на побережье Балтики

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Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» провели учения по высадке десанта на побережье в Калининградской области.
Российские военные провели учения на побережье Балтики
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«В ходе отработки плановых задач боевой подготовки экипажи МДКВП осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье», — цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы Балтийского флота.

Отмечается, что в десантировании было задействовано подразделение десантно-штурмовой роты морской пехоты Балтийского флота на десяти бронетранспортёрах БТР-82А.

Также была выполнена артиллерийская стрельба по надводным и воздушным целям.

Ранее на Камчатке прошли масштабные учения с участием 600 морпехов.

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