На Камчатке прошли масштабные учения с участием 600 морпехов
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В ходе манёвров морские пехотинцы отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с высадкой комбинированного морского и воздушного десантов.
Уникальность учений состояла в том, что одновременно с отработкой действий на побережье десантно-штурмовой батальон бригады морской пехоты впервые в полном составе осуществил десантирование парашютным способом из четырёх самолётов Ан-12 и Ан-26. Самолёты выполнили по четыре вылета, обеспечив высадку 600 десантников на незнакомую площадку приземления.
Всего в учениях на различных этапах были задействованы около 1400 военнослужащих и более 250 единиц боевой и специальной техники, в том числе специальная техника инженерного обеспечения.
Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщало, что бойцы ВДВ провели учения в Краснодарском крае.