На Камчатке прошли масштабные учения с участием 600 морпехов

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На Камчатке в рамках итоговой проверки за зимний период обучения прошёл заключительный этап двухстороннего батальонного тактического учения соединения морской пехоты Войск и сил на северо-востоке России.
На Камчатке прошли масштабные учения с участием 600 морпехов
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ходе манёвров морские пехотинцы отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с высадкой комбинированного морского и воздушного десантов.

Уникальность учений состояла в том, что одновременно с отработкой действий на побережье десантно-штурмовой батальон бригады морской пехоты впервые в полном составе осуществил десантирование парашютным способом из четырёх самолётов Ан-12 и Ан-26. Самолёты выполнили по четыре вылета, обеспечив высадку 600 десантников на незнакомую площадку приземления.

Всего в учениях на различных этапах были задействованы около 1400 военнослужащих и более 250 единиц боевой и специальной техники, в том числе специальная техника инженерного обеспечения.

Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщало, что бойцы ВДВ провели учения в Краснодарском крае.

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