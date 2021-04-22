В АТОР рассказали о ценах в гостиницах Крыма и Кубани
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«Не более 10—15 случаев произошло на курортах Краснодарского края и Крыма, когда объекты сразу после закрытия Турции подняли цены», — рассказала Ломидзе.
При сравнении среднерыночной цены размещения в гостиницах черноморского побережья до закрытия авиасообщения с Турцией и после разница оказалась небольшой.
«Если смотреть общую среднерыночную цену по данным на 8 апреля и после 15 апреля, то рост составил не более 1,5—2%», — отметила директор учреждения.
С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за нестабильной обстановки с коронавирусной инфекцией в этой стране. Также приостановлены рейсы в Танзанию.