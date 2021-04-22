В АТОР рассказали о ценах в гостиницах Крыма и Кубани

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила об отсутствии сильного повышения цен на размещение в гостиницах Крыма и Краснодарского края после закрытия авиасообщения с Турцией.

«Не более 10—15 случаев произошло на курортах Краснодарского края и Крыма, когда объекты сразу после закрытия Турции подняли цены», — рассказала Ломидзе.

При сравнении среднерыночной цены размещения в гостиницах черноморского побережья до закрытия авиасообщения с Турцией и после разница оказалась небольшой.

«Если смотреть общую среднерыночную цену по данным на 8 апреля и после 15 апреля, то рост составил не более 1,5—2%», — отметила директор учреждения.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за нестабильной обстановки с коронавирусной инфекцией в этой стране. Также приостановлены рейсы в Танзанию.