В Кремле рассказали о ситуации с миграцией учёных
- РИА Новости
Песков прокомментировал вопрос об «оттоке учёных из России в последние годы».
«Это не всегда отток, это чаще миграция. Учёные — они абсолютно свободные люди, и они работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и где создаются наиболее комфортные условия», — цитирует его РИА Новости.
По словам Пескова, в данном плане Россия является участницей «очень конкурентной среды».
Представитель Кремля добавил, что «в то время когда одни уезжают работать в какие-то другие лаборатории, другие учёные, наоборот, возвращаются в Российскую Федерацию».
Песков подчеркнул, что этот двусторонний процесс является абсолютно нормальным.
Ранее в Кремле сообщили о сдерживании США сотрудничества в экономике и науке.