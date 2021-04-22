В Кремле рассказали о ситуации с миграцией учёных

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия является участницей очень конкурентной среды в вопросе работы учёных. Он отметил, что миграция учёных связана с тем, что они выбирают более комфортные условия.
В Кремле рассказали о ситуации с миграцией учёных
  • РИА Новости

Песков прокомментировал вопрос об «оттоке учёных из России в последние годы».

«Это не всегда отток, это чаще миграция. Учёные — они абсолютно свободные люди, и они работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и где создаются наиболее комфортные условия», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, в данном плане Россия является участницей «очень конкурентной среды».

Представитель Кремля добавил, что «в то время когда одни уезжают работать в какие-то другие лаборатории, другие учёные, наоборот, возвращаются в Российскую Федерацию».

Песков подчеркнул, что этот двусторонний процесс является абсолютно нормальным.

Ранее в Кремле сообщили о сдерживании США сотрудничества в экономике и науке.

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