В МИД России заявили о кампании по дезинформации со стороны Украины
- globallookpress.com
«Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведёт активную кампанию по дезинформации. Основа её всё та же — создание образа врага в лице России», — заявила Захарова.
Ранее депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая опубликовала в Facebook требования ряда депутатов к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, среди которых расторжение дипломатических отношений с Россией и призыв резервистов в вооружённые силы.