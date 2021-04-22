В МИД России заявили о кампании по дезинформации со стороны Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отношения Москвы и Киева.
В МИД России заявили о кампании по дезинформации со стороны Украины
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«Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведёт активную кампанию по дезинформации. Основа её всё та же — создание образа врага в лице России», — заявила Захарова.

Ранее депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая опубликовала в Facebook требования ряда депутатов к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, среди которых расторжение дипломатических отношений с Россией и призыв резервистов в вооружённые силы.

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