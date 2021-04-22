На конкурс «Лидеры России» поступило более 100 тысяч заявок

На конкурс «Лидеры России» поступило свыше 100 тыс. заявок, регистрация закроется 26 апреля в 23:59 мск.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет, и от 36 до 40 лет — 26%», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

По его словам, в основном регистрируются мужчины (73%).

Более трети заявок на данный момент поступило от жителей Центрального федерального округа, передаёт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» 2020 года Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.