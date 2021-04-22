На конкурс «Лидеры России» поступило более 100 тысяч заявок
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
«Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет, и от 36 до 40 лет — 26%», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.
По его словам, в основном регистрируются мужчины (73%).
Более трети заявок на данный момент поступило от жителей Центрального федерального округа, передаёт «Утро.ру».
Ранее сообщалось, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» 2020 года Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.