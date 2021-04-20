Суперфиналист «Лидеров России» назначен первым заместителем губернатора ХМАО

Суперфиналист конкурса «Лидеры России» 2020 года Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

С 2016 года Охлопков был председателем бюджетного комитета думы Ханты-Мансийска.

По его словам, «Лидеры России» — стимул для личного роста, знакомство с новыми людьми и идеями.

«Кроме того, интересно получить независимую оценку своим лидерским способностям. Конкурс практически вырвал из текущего рабочего быта и позволил взглянуть на себя со стороны. Это был действительно полезный и интересный опыт», — цитирует Охлопкова интернет-газета «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова стала наставником одного из финалистов конкурса «Лидеры России» — главврача городской клинической поликлиники №8 Челябинска Дмитрия Прокопьева.